KANAL D Kırık Hayatlar dizisi başka kanala transfer oldu

İşte dizinin konusu

Kırık Hayatlar iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.