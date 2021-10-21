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KANAL D Kırık Hayatlar dizisi başka kanala transfer oldu

KANAL D Kırık Hayatlar dizisi başka kanala transfer oldu

KANAL D'de ekranlara gelen iddialı dizi Kırık Hayatlar adres değiştirdi! Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı Kanal D'nin günlük dizisi Kırık Hayatlar kanal değiştirdi.

KANAL D Kırık Hayatlar dizisi başka kanala transfer oldu

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisi, flaş bir kararla kanal değiştirdi. 23 Ağustos'ta ekran macerasına Kanal D'de başlayan Kırık Hayatlar, yeni bölümleriyle teve2’de izleyiciyle buluşacak.

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KANAL D Kırık Hayatlar dizisi başka kanala transfer oldu
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KANAL D Kırık Hayatlar dizisi başka kanala transfer oldu

Kırık Hayatlar 25 Ekim’den itibaren hafta içi her gün saat 13.00’da teve2’de ekrana gelecek.

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KANAL D Kırık Hayatlar dizisi başka kanala transfer oldu

İşte dizinin konusu

Kırık Hayatlar iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.

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