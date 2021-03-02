Kanal D Hekimoğlu'na bomba transfer Sevtap Özaltun bakın hangi rolde oynayacak
Hekimoğlu dizisi Kanal D ekranlarında tam ga devam ederken kadrosuna ünlü bir isim daha kattı.
Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, ilgiyle izlenen yapımlardan biri haline geldi. Sıklıkla oyuncu transferleri de senaryoya heyecan kattı. Transferlere bir yenisi de eklendi.
Hekimoğlu’nun 2 Mart Salı akşamı yayınlanacak 39’uncu bölümünde Sevtap Özaltun, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıyor. Sevtap Özaltun dizide, Valide Atik Hastanesi’nin pediatri bölümünde yeni işe başlayan deneyimli 'Sevda hemşire' karakterini canlandıracak.
Mütevazi, neşeli ve sevecen kişiliğiyle kısa zamanda herkesin kalbini çalan Sevda Hemşire'nin Ateş Hekimoğlu ile durumu ise herkesi çok şaşırtacak.
Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Hekimoğlu, yeni bölümü ile 2 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…