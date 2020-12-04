Kanal D Hekimoğlu yıldızı Okan Yalabık'ın 12 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı
Hekimoğlu'nda Orhan Yavuz karakterini canlandıran Okan Yalabık'ın sevgilisinin Ezgi Ayvalı olduğu öğrenildi.
Hekimoğlu dizisinde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Okan Yalabık'ın özel hayatı da kendisi kadar merak konusu olmuştu. Yalabık, şimdiye kadar hep yer aldığı projelerle gündeme gelmiş, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
Snob Magazin'in haberine göre; Bugüne kadar rol aldığı projelerle gündeme gelmeye çalışan Okan Yalabık'ın herkesten sakladığı bir aşkı olduğu ortaya çıktı.
42 yaşındaki Okan Yalabık, yaklaşık 3 yıldır Ezgi Ayvalı ile aşk yaşıyor.
Oyunculuğun yanı sıra prodüktörlük, yazarlık ve kostüm tasarımıyla ilgilenen Ezgi Ayvalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda eğitim aldı.