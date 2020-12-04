Kanal D Hekimoğlu yıldızı Okan Yalabık'ın 12 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı

Hekimoğlu dizisinde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Okan Yalabık'ın özel hayatı da kendisi kadar merak konusu olmuştu. Yalabık, şimdiye kadar hep yer aldığı projelerle gündeme gelmiş, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.