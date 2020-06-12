Kanal D Hekimoğlu dizisi için flaş haber yeni bölümleri bakın ne zaman
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu için izleyenlerini sevindirecek bir haber geldi. Yeni bölümlerinin ne zaman yayımlanacağı belli oldu.
House M.D. adlı bir yabancı diziden uyarlama olan Hekimoğlu dizisi, yayımlandığı ilk günden beri sevenleri tarafından ilgiyle izlenen bir dizi oldu. Pandemi süreci başlayınca ise birçok dizi gibi Hekimoğlu da setlere çıkamadı ve dizinin yedek bölümlerinin stoğu bitince ekranlara ara verdi.
Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
Koronavirüs salgını sebebiyle Hekimoğlu'nun, bir süredir çekimlerine ara verildi. Dizinin ne zaman ekranlara döneceği ise merak ediliyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hekimoğlu dizisi temmuz ortası sete çıkacak. Aynı süreçlerde Yeni Hayat dizisi de sete başlayacak.