Kanal D Hekimoğlu dizisi için flaş haber yeni bölümleri bakın ne zaman

House M.D. adlı bir yabancı diziden uyarlama olan Hekimoğlu dizisi, yayımlandığı ilk günden beri sevenleri tarafından ilgiyle izlenen bir dizi oldu. Pandemi süreci başlayınca ise birçok dizi gibi Hekimoğlu da setlere çıkamadı ve dizinin yedek bölümlerinin stoğu bitince ekranlara ara verdi.