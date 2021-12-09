KANAL D Gelinim Mutfakta'ya Demet Akalın'ın ardından şaşırtan yeni isim!
KANAL D Geleinim Mutfakta programının yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu. Demet Akalın'ın görevinden ayrılmasının ardından çok sayıda sunucu değiştren programa bu kez kalıcı bir isim olarak ünlü şarkıcının getirildiği belirtildi.
Demet Akalın'dan sonra birçok ismin birer haftalık sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programının sunucusu netleşti. Fatih Ürek, Seda Sayan ve Demet Akalın'ın sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programına bir süredir sunucu aranıyor. Birçok ünlü ismin birer haftalık sunuculuk yaptığı yarışmanın sunucusu nihayet belli oldu.
Yarışmada en yüksek reytinge ulaşan Turgay Başyayla Gelinim Mutfakta'nın sunucusu oldu.
Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapan Turgay Başyayla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu oldu.
Birçok ünlü isme emanet edilen programda açık ara en yüksek reytingi uzun yıllar Show TV'de Lezzet Yolculuğu programını sunan Turgay Başyayla aldı.