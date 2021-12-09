KANAL D Gelinim Mutfakta'ya Demet Akalın'ın ardından şaşırtan yeni isim!

Demet Akalın'dan sonra birçok ismin birer haftalık sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programının sunucusu netleşti. Fatih Ürek, Seda Sayan ve Demet Akalın'ın sunuculuk yaptığı Gelinim Mutfakta programına bir süredir sunucu aranıyor. Birçok ünlü ismin birer haftalık sunuculuk yaptığı yarışmanın sunucusu nihayet belli oldu.