Kanal D Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'dan olay kıskançlık itirafı!

KANAL D Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümüne Demet Akalın'ın kıskançlık itirafı damga vurdu. Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi. Akalın, gelinlere 'Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur' diye sordu.