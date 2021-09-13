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Kanal D Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'dan olay kıskançlık itirafı!

Kanal D Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'dan olay kıskançlık itirafı!

KANAL D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunucusu Demet Akalın 'kıskançlığını' itiraf etti.

Kanal D Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'dan olay kıskançlık itirafı!

KANAL D Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümüne Demet Akalın'ın kıskançlık itirafı damga vurdu. Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi. Akalın, gelinlere 'Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur' diye sordu.

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Kanal D Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'dan olay kıskançlık itirafı!

Demet Akalın adeta çileden çıktı

Gelinlerin yanıt verdiği sırada yaşadığı bir olayı anlatan Akalın, o anları hatırlayınca çileden çıktı!

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Kanal D Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'dan olay kıskançlık itirafı!

‘O gün sinirden ellerim titremişti’

Popçu Berkay'ın doğum gününde fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini görünce çok kötü olduğunu söyleyen Akalın, ‘o gün sinirden ellerim titremişti’ dedi. 

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Kanal D Gelinim Mutfakta'da Demet Akalın'dan olay kıskançlık itirafı!

Ünlü sanatçı o anları hatırladıkça gerildi.

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