KANAL D Gelinim Mutfakta Demet Akalın şoku 'Songül Karlı gelsin' dedi Fatih Ürek'e çıkıştı!

Songül Karlı programın yeni sunucusu oldu

Fatih Ürek Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve küs olduğu eski arkadaşı Fatih Ürek'e isyan etti. Akalın, ayrıldığı program için yerine Gülben Ergen ya da Songül Karlı'nın gelmesini tavsiye ettiğini de duyurdu.