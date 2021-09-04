Kanal D Ece Üner ile Susma'da 'reyting için olaylar çarpıtılıyor' iddiasına açıklama

İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi, deneyimli gazeteci Gökhan Kayış’ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son, kapanan Olay TV’de sabah haberlerini sunuyordu. İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden muhabir Ayça Özkan oldu.