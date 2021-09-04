Kanal D Ece Üner ile Susma'da 'reyting için olaylar çarpıtılıyor' iddiasına açıklama
KANAL D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programındaki istifa depremiyle ilgili açıklama...
Kanal D’ye transfer olarak ‘Ece Üner ile Susma’ programını sunmaya başlayan Ece Üner’in programında 7 gazeteci, olayların manipüle edildiğini ve reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapım şirketi Bloom Medya’dan geldi.
Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara gelen Ece Üner’in ‘Ece Üner ile Susma’ adlı programında istifa depremi yaşanıyor. MedyaTava’nın haberine göre 7 gazeteci olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.
İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi, deneyimli gazeteci Gökhan Kayış’ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son, kapanan Olay TV’de sabah haberlerini sunuyordu. İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden muhabir Ayça Özkan oldu.
MedyaTava’da yer alan habere göre Ece Üner bugünkü programda iddialara değinmezken, Bloom Medya ise haberle ilgili açıklama yaptı.