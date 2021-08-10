Kanal D Ece Üner ile Susma fragmanında çığlık için sosyal medyada 'reklam' tepkisi
KANAL D Ece Üner ile Susma programının tanıtım fragmanı videosu sosyal medyada daha ilk günden yerden yere vuruldu. Tanıtımda 18 Ağustos 2019’da çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un kızının, annesinin cinayete kurban gittiği andaki "anne" çığlığının kullanılması sosyal medyada reklam olarak algılandı ve çok tepki çekti..
Ece Üner Pazartesi itibariyle Kanal D ekranlarında Ece Üner ile Susma programına başladı... 2014 yılından beri sunuculuğunu yaptığı Show TV Ana Haber bülteninden geçtiğimiz ay ayrılan Ece Üner, bir süre önce görevini bırakarak Kanal D'ye geçti. Ece Üner'in yeni programı için hazırlanan tanıtım filminde Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması tepki çekti.
Emine Bulut'un kızının 'anne' çığlıklarına yer verildi
Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara çıkmaya hazırlanan Üner, 'Susma' isimli programının ilk tanıtımını yayınladı. Üner'in tanıtım videosunda "Bir kadın sokak ortasında, kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi. Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı" demesinin ardından Emine Bulut'un kızının 'anne' çığlıklarına yer verildi. Üner'in, tanıtım fragmanında adeta kızın acısını hissedercesine gözlerini kapatarak ağlamaklı bir görüntü aldığı o anlar sosyal medyada 'samimi' bulunmadı ve tepki çekti.
İşte tanıtım filminin devamında yer alan ifadeler:
"Adaletsizliği değiştiremezsin ama adaletsizlik karşısındaki duruşunu değiştirebilirsin. Tek bir insan haksızlığa uğradığında, biz, hepimiz kaybettik demektir.