Kanal D Ece Üner ile Susma fragmanında çığlık için sosyal medyada 'reklam' tepkisi

Ece Üner Pazartesi itibariyle Kanal D ekranlarında Ece Üner ile Susma programına başladı... 2014 yılından beri sunuculuğunu yaptığı Show TV Ana Haber bülteninden geçtiğimiz ay ayrılan Ece Üner, bir süre önce görevini bırakarak Kanal D'ye geçti. Ece Üner'in yeni programı için hazırlanan tanıtım filminde Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması tepki çekti.