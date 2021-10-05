Kanal D dizisi Yargı TRT'yi zora soktu Teşkilat'ta işler karışıyor

Pazar akşamları daha ilk bölümden seyirciyi ele geçiren hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu ile ekran başına kilitleyen bir dizi daha var. Kanal D'de yayınlanan Sema Ergenekon’un Adliye Sarayı’nda yaptığı gözlemler ve tecrübelerden ortaya çıkan Yargı dizisi