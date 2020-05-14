Kanal D dizisi korona engeline takıldı sadece 3 bölüm yayımlandı final yaptı
Kanal D dizisi yayın hayatına yeni başlayan dizinin fişini çekti, final kararı alındı. Koronavirüs salgını dizi setlerini durduğu yetmiyor gibi dizilerin sonlarını da getirdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını medya sektörünü de durdurdu. Diziler, çekimlere ara vermek zorunda kaldı ve yeni bölüm stokları biten diziler ya tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı ya da yerlerine eski diziler yayımlandı. Son olarak ise koronavirüs dizilerin sonunu da getirdi. Kanal D'nin yeni dizisi için final kararı alındı.
Kanal D ekranlarında yayımlanan başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in paylaştıkları, yeni dizi Hizmetçiler yayımlanalı sadece 3 bölüm olmuştu ki çekimlerine koronavirüs nedeniyle son verildi.
Ara veren Hizmetçiler dizisi için Kanal D'den flaş bir karar geldi. Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan dizinin yeni bölüm çekimleri yapılmayacak.
Yayımlanan 3 bölümüne göre reytingleri istenilen gibi gelemeyen dizinin fişi çekildi.