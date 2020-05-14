Kanal D dizisi korona engeline takıldı sadece 3 bölüm yayımlandı final yaptı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını medya sektörünü de durdurdu. Diziler, çekimlere ara vermek zorunda kaldı ve yeni bölüm stokları biten diziler ya tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı ya da yerlerine eski diziler yayımlandı. Son olarak ise koronavirüs dizilerin sonunu da getirdi. Kanal D'nin yeni dizisi için final kararı alındı.