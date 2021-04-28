Kanal D dizisi Arka Sokaklar yine final yaptırdı ATV kararı duyurdu!
Cuma akşamları rakipleri bir bir alt eden Arka Sokaklar ATV'nin bir dizisine daha final yaptırdı. Son günlerde ard arda final haberleri veren ATV'den Hercai'nin ardından yeni bir final kararı daha geldi. Kanalın büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı, yüksek bütçeli bir dizisi daha bitiyor.
Yeni sezona birbirinden iddialı diziler ile bomba gibi giren ATV'de yaprak dökümü başladı. İlk sezonu ile seyirciyi avucuna alan Hercai son bölümlerde reytinglerde iyice gerileyince final yapmıştı. Şimdi bir ATV dizisi daha can çekişiyor, final kapıda.
Yayın hayatına 1 Ocak'ta başlayan ve fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan dizi, Akıncı'dan gelen haberler kötü. Fantastik bir dizi olan Akıncı, ATV'nin en yüksek bütçeli dizisi olarak biliniyor. Her sahnesi ile büyük bir ekibin emek verdiği dizi maalesef bekleneni veremedi.
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi ikilisinin başrolünde olduğu dizide Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi başarılı isimler de var. 30 Nisan Cuma günü 18. bölümü ile ekrana gelecek dizi 20. bölümü ile final yapacak.
Cuma akşamları ekrana gelen dizi 2 bölüm sonra erken final yapacak. Her bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan dizinin final yapması hakkında yapılan dikkat çeken yorumlar biri de Akıncı'nın fantastik diziden uzaklaşarak dram dizisi haline dönüşmesi oldu.