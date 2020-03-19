Kanal D dizisi Afili Aşk finali sonrası Çağlar Ertuğrul'un yeni projesi belli oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın final kararı dizinin başrolü Çağlar Ertuğrul'u harekete geçirdi. 19 Mart akşamı Afili Aşk'ın final yapmasıyla Ertuğrul, yeni projesi için kollarını sıvayacak.
Sevilen dizi Afili Aşk, reyting kurbanı olunca hayranlarını üzen haber geldi. Kanal D, dizinin fişini çekti ve final kararı alındı. 19 Mart gecesi final yapması beklenen dizide Kerem karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, yeni yolunu da şimdiden çizmeye başladı.
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Afili Aşk'ın finali için sosyal medyada ilk veda paylaşımında bulunan başrol Çağlar Ertuğrul, ayrıca ilk sürpriz haberi gelen isim de oldu. Başarılı oyuncu, yeni bir proje için görüşmelere başladı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yönetmen Olgun Özdemir, yeni filminde Çağlar Ertuğrul ve Meryem Uzerli’yi birlikte oynatmak istiyor.
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Yeni bir proje için harekete geçen Çağlar Ertuğrul ve Meryem Uzerli'nin bu projede bir araya gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu.
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