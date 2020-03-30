Kanal D dizi oyuncusu Mine Tugay Beren Saat'e nispet yapıp amuda kalktı

Beren Saat'in amuda kalkması sonrasında Kanal D dizisinin yıldızından da benzer bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan Mine Tugay, yine kendine has bir tarzla 'evde kal' çağrısında bulundu. Tugay, Instagram hesabından amuda kalktı ve videoyu bir not ile takipçileriyle paylaştı. Tugay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.