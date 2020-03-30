Kanal D dizi oyuncusu Mine Tugay Beren Saat'e nispet yapıp amuda kalktı
Zalim İstanbul dizisinin oyuncusu Mine Tugay, sosyal medya hesabından amuda kalktığı bir videoyu paylaşıp 'evde kal' çağrısı yaptı. Tugay, geçtiğimiz günlerde amuda kalkan Beren Saat'e adeta meydan okudu.
Beren Saat'in amuda kalkması sonrasında Kanal D dizisinin yıldızından da benzer bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan Mine Tugay, yine kendine has bir tarzla 'evde kal' çağrısında bulundu. Tugay, Instagram hesabından amuda kalktı ve videoyu bir not ile takipçileriyle paylaştı. Tugay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Tugay, geçtiğimiz günlerde amuda kalkan Beren Saat'e adeta nispet edercesine amuda kalktı.
Korona virüs salgını sonrası evine kapanan ünlüler ev hallerini paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu kendine tarzıyla 'evde kal' çağrısında bulundu. Tugay, amuda kalktığı videoda şu notu düştü:
"Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı diye düşünüyorum. Meditasyon, yoga yaparak kendimle bağımı güçlendiriyorum evdeyken.