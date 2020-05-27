Kanal D Çarkıfelek sunucusu Onur Büyüktopçu'dan ünlüler için ilginç tespitler
Yemekteyiz sunuculuğunu bırakan Onur Büyüktopçu, Çarkıfelek'in çocukluk hayali olduğundan ünlüler hakkındaki ilginç tespitlerine kadar birçok samimi itirafı Saba Tümer'in YouTube programında yaptı.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yemekteyiz sunuculuğunu Seda Sayan'a kaptırmasının ardından yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Onur Büyüktopçu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunuyor.
Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Onur Büyüktopçu, katıldığı YouTube programında Saba Tümer'e çok samimi itiraflarda bulundu. Kiralık Aşk döneminden Çarkıfelek'e kadar birçok açıklamalar yapan Büyüktopçu, dikkatleri üzerine çekti.
İşte Onur Büyüktopçu'nun dikkat çeken açıklamaları:
"Benim hayalimdi bu. Hiç abartı değil, 1992 yılı Tarık Tarcan sunuyordu, anneannem beni Tarık Tarcan diye severdi. Kendimi o yıllarda 'Çarkıfelek' sunarken hayal ettim.''
"Ekranda olduğun kadar varsın ama arkadaş dediğim dost bildiğin, yüzüne gülüp arkadan çok konuşan insan var. Bir şekilde kulağıma geldi, kim olduklarını biliyorum. Bu her sektörde var aslında. Başarılı bir şey, tutan iş yapıyorsan, para kazanmaya başlıyorsan bu insanlar türüyor."