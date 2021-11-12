KANAL D Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi kim? O da ünlü çıktı!
KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'da Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç'in eşinin de kendisi kadar tanınmış bir isim olduğu ortaya çıktı.
Camdaki Kız'da Selen karakterini canlandıran Ergeç özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, dizi hayranları ünlü oyuncunun eşi merak konusu oldu. Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç'in eşinin de onun kadar tanınmış bir isim olduğu ortaya çıktı.
Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ve Tamer Levent gibi başarılı oyuncularla birlikte rol alan Selma Ergeç, dizideki performansıyla beğeni topluyor.
Selma Ergeç'in eşi Can Yayınları'nın sahibi Can Öz.
Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç'in, bir de Yasmin Öz adında kızı bulunmakta.