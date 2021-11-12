KANAL D Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi kim? O da ünlü çıktı!

Camdaki Kız'da Selen karakterini canlandıran Ergeç özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, dizi hayranları ünlü oyuncunun eşi merak konusu oldu. Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini canlandıran Selma Ergeç'in eşinin de onun kadar tanınmış bir isim olduğu ortaya çıktı.