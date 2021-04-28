Kanal D Camdaki Kız'ı bekaret testi ve korse sahneleri yaktı RTÜK cezasını kesti
Burcu Biricik'in başrolünde olduğu Camdaki Kız dizisindeki korse ve bekaret testi sahneleri tepki çekmişti, RTÜK cezayı kesti.
Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan, yine bir Gülseren Budayıcıoğlu eserinden uyarlama olan Camdaki Kız dizisinin bazı sahneleri tepkilere neden oldu. Dizide küçük bir kız çocuğuna korse giydirilmesi, şiddete maruz kalması ve geçen hafta yayımlanan bölümdeki bekaret testi sahneleri dizinin ve kanalın başını yaktı.
Camdaki Kız dizisine dair şikayetler RTÜK'ün masasına geldi. Toplantıda 'Camdaki Kız' raporunu etraflıca analiz eden RTÜK Üyeleri, dizinin bazı sahnelerinde milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirledi.
Dizide ''Nalan'' karakterinin annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği ayrıca diğer karakter ''Sedat''ın ise evli bir kadınla olan ilişkisinin anlatıldığı, ''Nalan'' karakteri ile evlenme arifesinde olan ''Sedat''ın evli bir kadın olan ''Canan'' karakteriyle olan gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikayenin Türk toplumu tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğunu belirleyen Üst Kurul, Kanal D'ye yaptırım kararı aldı.
RTÜK, başka bir sahnede de annesi tarafından ''Nalan'' karakterine küçüklükten itibaren bekaret korsesi olarak adlandırılan bir kıyafetin zorla giydirilmesi, bu nedenle ''Nalan''ın gün içerisinde tuvalete bile gidememesi, henüz ilköğretim çağındayken korseyi çıkardığı gerekçesiyle bütün arkadaşlarının önünde dövülmesi sahnelerinde fiziksel şiddet unsurlarını tespit etti.