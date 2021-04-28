Dizide ''Nalan'' karakterinin annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği ayrıca diğer karakter ''Sedat''ın ise evli bir kadınla olan ilişkisinin anlatıldığı, ''Nalan'' karakteri ile evlenme arifesinde olan ''Sedat''ın evli bir kadın olan ''Canan'' karakteriyle olan gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikayenin Türk toplumu tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğunu belirleyen Üst Kurul, Kanal D'ye yaptırım kararı aldı.