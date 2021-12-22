KANAL D Camdaki Kız'a olay transfer: Muzo'nun sevgilisi Hande Erçel oluyor

KANAL D'de Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisi sürpriz bir transfer haberiyle gündemde... İddiaya göre Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan vev Devrim Yakut'un oynadığı Camdaki Kız'a son yılların en büyük oyuncu transferi gerçekleşmek üzere. Sevgilisi Kerem Bürsin ile başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisiyle uluslararası bir üne kavuşan Hande Erçel Camdaki Kız dizisine transfer oluyor.