KANAL D Camdaki Kız'a olay transfer: Muzo'nun sevgilisi Hande Erçel oluyor
KANAL D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin sevilen karakteri Muzo'nun sevdiği kızın kim olduğu sorusu bölümlerdir gizemini koruyor ve seyirciyi meraklandırıyor. Medya kulislerinde patlayan iddialara göre Muzo karakterinin sevgilisini Hande Erçel canlandıracak!
KANAL D'de Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisi sürpriz bir transfer haberiyle gündemde... İddiaya göre Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan vev Devrim Yakut'un oynadığı Camdaki Kız'a son yılların en büyük oyuncu transferi gerçekleşmek üzere. Sevgilisi Kerem Bürsin ile başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisiyle uluslararası bir üne kavuşan Hande Erçel Camdaki Kız dizisine transfer oluyor.
"Yakında ekranda olacağım" demişti
Geçtiğimiz günlerde ekrana dönüş sinyali veren güzel oyuncu, "Yakında ekranda olacağım" demişti.
Her bölümüyle fark yaratan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Hande Erçel'in oynayacağı rol de medya kulislerine düştü.