KANAL D Camdaki Kız'a olay transfer: Alişan'ın eşi Buse varol Hayri'nin eşi olacak!
KANAL D Camdaki Kız dizisinin Hayri'sinin eşi rolü için flaş isim... Reyting rekorları kıran diziye Alişan'ın eşi Buse Varol'un şoför Hayri'nin eşi rolüyle katılacağı iddiası medya kulislerini salladı.
KANAL D'de yayınlandığı ilk günden bu yana yüksek reytinglerle başarılı bir grafik sergileyen Camdaki Kız dizisine medya kulislerini hareketlendiren oyuncu transferi... Alişan ile evlendikten sonra setlere ara veren Buse Varol'un, oyunculuğa Camdaki Kız dizisiyle geri döneceği konuşuluyor... "Bir diziyle anlaştım" diyerek müjdeyi veren Varol'un Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini canlandıracağı iddiası sosyal medyayı da magazin gündemini de hareketlendirdi.
Cihangir Ceyhan'ın eşini kimin oynayacağı merak konusu idi
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Camdaki Kız'a yeni sezonda Cihangir Ceyhan da çok merak edilen 'Hayri' karakteriyle katıldı. Yeni sezonuyla ekran macerasına devam eden Camdaki Kız dizisinde, Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eşini kimin oynayacağı merak konusu idi.
Buse Varol'un Camdaki Kız'a transfer olacağı konuşuluyor
2018 yılında şarkıcı Alişan ile evlenen ve peş peşe iki kez anne olunca setlere ara veren, uzun süredir ekranlarda olmayan Buse Varol, geçtiğimiz günlerde "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım" diyerek müjdeli haberi vermişti. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialarda da Buse Varol'un Camdaki Kız'a transfer olacağı belirtildi.
Sosyal medyada ortaya atılan iddiayla ilgili dizi ekibinden ve Buse Varol'dan bir açıklama gelmedi.