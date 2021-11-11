KANAL D Camdaki Kız'a bomba transfer: Alişan'ın eşi Buse Varol Hayri'nin eşi rolünde...

Buse Varol'un Camdaki Kız'a transfer olacağı konuşuluyor

2018 yılında şarkıcı Alişan ile evlenen ve peş peşe iki kez anne olunca setlere ara veren, uzun süredir ekranlarda olmayan Buse Varol, geçtiğimiz günlerde "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım" diyerek müjdeli haberi vermişti. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialarda da Buse Varol'un Camdaki Kız'a transfer olacağı belirtildi.