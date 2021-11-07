KANAL D Camdaki Kız Nalan'ı Burcu Biricik yerine Neslihan Atagül oynayacak iddiası!

Camdaki Kız dizisinin başrolünde değişiklik olacağı iddiaları

Yayınlandığı ilk sezonun ardından 2. sezonu ile de reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin başrolünde değişiklik olacağı iddiaları kulislerden gelen haberlerle bir kez daha belirginlik kazandı.