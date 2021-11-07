KANAL D Camdaki Kız Nalan'ı Burcu Biricik yerine Neslihan Atagül oynayacak iddiası!
KANAL D Camdaki Kız dizisinin Nalan karakterinin el değiştireceği iddiası medya kulislerini salladı. Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in yerine Neslihan Atagül geleceği öne sürüldü.
KANAL D Camdaki Kız dizisinde yer yerinden oynuyor. Başrol oyuncularından Burcu Biricik hakkında gelen son haberler sonrasında Nalan karakteri için güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün ismi geçiyor. Reytinglerde sorun yaşamak istemeyen yapımcılar ise şimdiden her şeyi sıkı tutuyor.
Kanal D ekranlarının Perşembe akşamlarında en çok izlenen dizileri arasında yer alan Camdaki Kız hakkında son günlerde ortaya atılan iddialar izleyenleri şaşkına çevirdi.
Camdaki Kız dizisinin başrolünde değişiklik olacağı iddiaları
Yayınlandığı ilk sezonun ardından 2. sezonu ile de reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin başrolünde değişiklik olacağı iddiaları kulislerden gelen haberlerle bir kez daha belirginlik kazandı.
Son yıllarda oynadığı dizilerde büyük bir ses getiren Burcu Biricik son olarak Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde sergilediği Nalan karakteri ile oldukça konuşuluyor.