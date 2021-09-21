Kanal D Camdaki Kız Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci inanamadı: Çukur'dan transfer
İki sezondur izleyicilerin kalbinde taht kuran, Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı.
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisinin 12'nci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.
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Yeni bölümde; Feride, Cana ve Sedat'ı yan yana yakalıyor.
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Evdeki bir hadiseye kızan Rafet Koroğlu esip gürlüyor.
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Rafet Bey'in öfkesinden Nalan hatta Muzo bile nasibin alıyor.
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