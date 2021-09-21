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Kanal D Camdaki Kız Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci inanamadı: Çukur'dan transfer

Kanal D Camdaki Kız Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci inanamadı: Çukur'dan transfer

İki sezondur izleyicilerin kalbinde taht kuran, Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı.

Kanal D Camdaki Kız Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci inanamadı: Çukur'dan transfer

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisinin 12'nci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.

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Kanal D Camdaki Kız Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci inanamadı: Çukur'dan transfer

Yeni bölümde; Feride, Cana ve Sedat'ı yan yana yakalıyor.

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Kanal D Camdaki Kız Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci inanamadı: Çukur'dan transfer

Evdeki bir hadiseye kızan Rafet Koroğlu esip gürlüyor.

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Kanal D Camdaki Kız Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı! Seyirci inanamadı: Çukur'dan transfer

Rafet Bey'in öfkesinden Nalan hatta Muzo bile nasibin alıyor.

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