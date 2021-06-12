Kanal D Baht Oyunu yıldızları anlattı! Öpüşme sahnesinde ağabeyi ve babası...

‘Baht Oyunu’ bu hafta başlıyor. İlk başrolleriniz. Gerginlik var mı?

Aytaç Şaşmaz: Bence biz bir gemiyiz. Hocamız Serdar Gözelekli kaptan koltuğunda ve bütün ekibimiz geminin güvertesinde. Bu deniz çok dalgalı, bizim bütün sorunlara göğüs gerip yıkılmamamız lazım. Bir bütün oldukça bir gerginlik hissedeceğimi düşünmüyorum.



Cemre Baysel: Büyük sorumluluk. Her konuda çok dengede kalmak gerekiyor. Bizim enerjimizle ekibimizin enerjisi yükseliyor ya da düşüyor. O yüzden her zaman yüksek enerji.