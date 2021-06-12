Kanal D Baht Oyunu yıldızları anlattı! Öpüşme sahnesinde ağabeyi ve babası...
Kanal D'nin yaz dizisi Baht Oyunu'nun genç yıldızları Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz yaptıkları itiraflarla olay oldu.
15 Haziran akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan Baht Oyunu dizisinin genç yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye bilinmeyenlerini anlattı. Oyunculuk kariyerleri ve yaşadıklarıyla ilgili konuşan Baysel ve Şaşmaz'ın açıklamaları şaşırttı.
Birbirinizi daha önce tanımıyordunuz? İlk karşılaştığınızda ne hissettiniz?
Cemre Baysel: İlk başrolümüz, enerjilerimizin tutması ve birbirimizi sevmemiz çok önemliydi. İşe başlayacağım kişiyle ya enerjimiz tutmazsa diye korkuyordum. Ben enerji ve motivasyonla çalışan biriyim.
Sonuç ne oldu?
Cemre Baysel: 40 yıldır tanışıyor gibiyiz. Ben içimden geldiği gibi davranan bir insanım. Aytaç da öyle. Egomuz yok, olduğumuz gibiyiz.
‘Baht Oyunu’ bu hafta başlıyor. İlk başrolleriniz. Gerginlik var mı?
Aytaç Şaşmaz: Bence biz bir gemiyiz. Hocamız Serdar Gözelekli kaptan koltuğunda ve bütün ekibimiz geminin güvertesinde. Bu deniz çok dalgalı, bizim bütün sorunlara göğüs gerip yıkılmamamız lazım. Bir bütün oldukça bir gerginlik hissedeceğimi düşünmüyorum.
Cemre Baysel: Büyük sorumluluk. Her konuda çok dengede kalmak gerekiyor. Bizim enerjimizle ekibimizin enerjisi yükseliyor ya da düşüyor. O yüzden her zaman yüksek enerji.