Kanal D Aşkın Tarifi dizisi Kadir Doğulu Serra Arıtürk'ün samimi anları! Neslihan Atagül çıldıracak!
KANAL D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yan yana ve göz göze samimi anlar yaşadı. Dizi dışında gelişen bu yakınlaşma sosyal medyada 'Neslihan Atagül bu yakınlaşmaya çıldıracak' ve 'Biri Kadir'e evli olduğunu hatırlatsın' yorumlarına neden oldu.
KANAL D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün özellikle 'menemen yemeli' sahnesiyle ön plana çıkan ve sosyal medyada yankı uyandıran dizisi Aşkın Tarifi dizisinin başrollerinden kafa karıştıran video... Rol arkadaşlarının fazlasıyla yakın olduğu ve romantik anlar yaşadığı görürülen video sosyal medyada epey tartışma yarattı ve sosyal medya kullanıcıları 'Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin' diyerek tepki gösterdi.
Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.
Bu videonun amacının dizinin reytinglerini artırmak olduğu sosyal medyadaki bir diğer iddialardan biri... Başrollerin sevgili olduklarında daha çok izlendiği bir gerçek...
Kadir Doğulu'nun dün akşam Instagram hesabından paylaştığı Serra Arıtürk'le yakın temaslı videsounda yan yana, kol kola ve göz göze oturup şarkı söylemeleri, takipçilerini şoke oldu.