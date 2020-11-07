Kanal D Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den bomba açıklamalar

Zafer Ergin, ''Dizide yer alan genç oyuncular sizin gibi ustayla çalıştılar. Onlar için de bir okul oldu” diyebiliriz sözlerinin üzerine esprili bir cevap vererek, ''Evet ben de o anlamda söyledim zaten. Geldiklerinde 6-7 yaşlarındalardı. Biz de 8-10 yaşlarındaydık'' dedi.