Kanal D Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu!

Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.