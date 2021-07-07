Kanal D Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban şoku! Bir karakter ve ailesi daha yok oluyor!

Netflix’ten gelen teklife olumlu yanıt verdi

üUzunca bir süredir yayınlandığı ilk günden bu yana Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmezlerinden biri olan Özgür Ozan, yeni sezon öncesinde hayranlarını üzen bir haber verdi. Daha öncesinde de 2015 senesinde Git Başımdan filminde yer alan Ozan’ın kendisine Netflix’den gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.