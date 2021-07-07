Kanal D Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban şoku! Bir karakter ve ailesi daha yok oluyor!
'Kanal D Arka Sokaklar yeni sezonu ne zaman başlıyor' derken ekranların en uzun solujklu dizisinin hayranlarını çok üzecek bir haber geldi. Dizide Komiser Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan’ın artık dizide olmayacağı öne sürüldü.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yeni sezonundan izleyenleri üzen bir haber geldi. Dizide Komiser Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan’ın kendisine gelen yeni bir teklifi kabul ettiği ortaya çıktı.
Netflix’ten gelen teklife olumlu yanıt verdi
üUzunca bir süredir yayınlandığı ilk günden bu yana Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmezlerinden biri olan Özgür Ozan, yeni sezon öncesinde hayranlarını üzen bir haber verdi. Daha öncesinde de 2015 senesinde Git Başımdan filminde yer alan Ozan’ın kendisine Netflix’den gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ının yeni sezonda bu yüzden yeni projeye olumlu bir şekilde geri dönüş yaptığından olmayacağı iddia edilirken bunun sebebi konusunda da yeni dedikodular ortaya çıktı.
Gelen son bilgiler ışığında ise Özgür Ozan’a Netflix platformunda yayınlanan olan Aşk Taktikleri adlı filmde Demet Özdemir ile birlikte Şükrü Özyıldız’ın eşlik edeceği öğrenildi.