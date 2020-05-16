Kanal D Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban ölüyor mu? Hastaneden kötü haber

Yapılan test sonucunda Hüsnü Çoban’ın koronavirüs olduğu anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Çoban’ın iyileşmesini beklerken hastaneden gelen kötü haberle herkes yıkıldı. Hastaneden gelen bu kötü haber herkesin aklına Özgür Ozan’ın diziden ayrılacağını akıllara getirdi.