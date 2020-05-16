Kanal D Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban ölüyor mu? Hastaneden kötü haber
Kanal D'de Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban'ın koronavirüse yakalanmasıyla hastaneden gelen kötü haber herkesi şoke etti.
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da koronavirüs şoku yaşandı. Özgür Ozan’ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri koronavirüse yakalandı. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde izleyicinin yürekleri ağzına geldi. Koronavirüs şüphesiyle Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü Çoban’ın durumu gitgide ağırlaştı.
Yapılan test sonucunda Hüsnü Çoban’ın koronavirüs olduğu anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Çoban’ın iyileşmesini beklerken hastaneden gelen kötü haberle herkes yıkıldı. Hastaneden gelen bu kötü haber herkesin aklına Özgür Ozan’ın diziden ayrılacağını akıllara getirdi.
Arka Sokaklar’ın son bölümünde Hüsnü Çoban, bir sabah ateşler içinde uyandı. Göğsü sıkışan ve nefes almakta zorlanmaya baladı.
Çoban, hastalığı üşüttüğünü düşünerek önemsemedi. Oğlu Tekin’in hastaneye götürmesine de izin vermeyen Çoban’ın durumu daha da kötüleşti.