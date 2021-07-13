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Kanal D Arka Sokaklar'a Survivor İsmail Balaban damgası! Şampiyon oyuncu oluyor!

Kanal D Arka Sokaklar'a Survivor İsmail Balaban damgası! Şampiyon oyuncu oluyor!

KANAL D Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın transfer olacağı iddiası medya kulislerini hareketlendirdi. Acun Ilıcalı'nın bu transfere sıcak baktığı iddialar arasında...

Kanal D Arka Sokaklar'a Survivor İsmail Balaban damgası! Şampiyon oyuncu oluyor!

İddialara göre, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ı transfer etmek istiyor.

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Kanal D Arka Sokaklar'a Survivor İsmail Balaban damgası! Şampiyon oyuncu oluyor!

15 sezon boyunca izleyicisini ekran başına kilitleyen başarılı dizide sezon finalinden önce yaşana yaprak dökümüyle beraber kritik isimler diziden ayrıldı.

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Kanal D Arka Sokaklar'a Survivor İsmail Balaban damgası! Şampiyon oyuncu oluyor!

Dizinin en renkli karakterlerinden 'Hüsnü Çoban' komiseri canlandıran Özgür Ozan'ın bir Netflix projesi için teklif almasıyla dizinin kemik kadrosunda oluşan boşluk için yeni isimler düşünülüyordu.

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Kanal D Arka Sokaklar'a Survivor İsmail Balaban damgası! Şampiyon oyuncu oluyor!

Dizide adeta bir aile yok oldu, Hüsnü Çoban karakterinin çocukları da yeni sezonda yer almayacaklarını duyurdular.

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