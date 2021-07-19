Kanal D Arka Sokaklar'a Hüsnü Çoban'ın yerine bomba transfer!
KANAL D Arka Sokaklar kadrosunun 'demirbaş' isimlerinden 'Hüsnü Çoban' rolüne hayat veren Özgür Ozan'ın yerine çokkonuşulacak transfer... Arka Sokaklar her sezon kadrosuna yeni eklenen bir oyuncu ile yoluna devam ediyor, işte yeni sezonda Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna katılacak yeni isim...
KANAL D ekranlarının en sevilen yapımlarından Arka Sokaklar'da büyük transfer... Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar her sezona damga vuran bölümleri ile ekranların fenomen dizisi haline geldi. Dizinin sosyal medyada fenomenleşen karakterlerinden Hüsnü Çoban komiser karakterinin dizideki çocukları ile beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla dizide büyük bir boşluk oldu. Bu boşluğu doldurmanın yolunu arayan yapımcılar, Hüsnü komiser yerine çok konuşulacak bir isimi incelemeye aldı.
Bilindiği üzere bu sezon oyuncu kadrosunda birçok yaprak dökümü olan Arka Sokaklar da vedalar art arda geldi.
İsmail Demirci, 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu.
Hüsnü Çoban, Özgür Ozan’nın da veda edeceği yönünde gelen haber Netfilix için yeni proje ile imzalar atıldı.