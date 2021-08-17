Kanal D Arka Sokaklar'a çok yakışıklı bir polis geliyor işte o oyuncu
KANAL D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak' sorusu 15 yıllık dizinin hayranlarının en merak ettiği soru iken medya kulislerinde dizinin hayranlarını daha çok meraklandıracak bir söylenti yayıldı. Kulislere göre diziye 'yakışıklı bir polis' dahil oluyor. İşte o oyuncu...
KANALD Arka Sokaklar ekranların en uzun soluklu dizisi olarak yeni sezona da gümbür gümbür hazırlanıyor. Sezon finaline giren ve adeta 'yaprak dökümü' gibi kemik kadrodaki oyuncuların tek tek diziden ayrılması dizi camiasında 'Arka Sokaklar bitiyor mu' söylentilerine sebep olsa da Arka Sokaklar yeni sezonda yeni oyuncularıyla adeta bomba gibi dönüş yapacağının sinyalini veriyor. Yapımcıların 'yeni oyuncu' avına çıktığı söylentileri televizyon gündeminde konuşulan son söylentilerden sadece biri... Son olarak diziye genç kızları kendine hayran bırakan bir 'yakışıklı' oyuncunun polis olarak katılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan'ın Netflix'te başka bir projeye imza atmasıyla ayrılma kararı aldığı Arka Sokaklar dizisinde, dizinin ana kadrosunda olan Ozan'ın yerini dolduracak bir oyuncuyla anlaşıldığı duyurulmuştu.
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar her sezona damga vuran bölümleri ile ekranların fenomen dizisi haline geldi. Dizinin sosyal medyada fenomenleşen karakterlerinden Hüsnü Çoban komiser karakterinin dizideki çocukları ile beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla dizide büyük bir boşluk oldu. Bu boşluğu doldurmanın yolunu arayan yapımcılar, Hüsnü komiser yerine çok konuşulacak bir isimi incelemeye aldı.
Bu oyuncunun ise oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci olduğu iddia edilmişti.