Kanal D Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman başlıyor yeni sezonda yeni oyuncular
KANAL D Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak' sorusu Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinin hayranlarının son günlerde nefesini tutarak yanıtını beklediği bir konu haline geldi zira Eylül ayının gelmesiyle TV'lerde tüm programların, yeni projelerin ve özellikle de dizilerin başlaması bekleniyor. İşte Arka Sokaklar 16. sezonunda izleyiciyi bekleyen sürprizler...
KANAL D'nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen ve cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla yani 16'ıncı sezonuyla sevenlerine büyük sürprizler yapacak. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'ın, 16’ncı sezona çok yakında başlayacak. “Arka Sokaklar”ın yeni sezon çekimleri başladı.
Arka Sokaklar ekranların en uzun soluklu dizisi olarak yeni sezona da gümbür gümbür hazırlanıyor. Sezon finaline giren ve adeta 'yaprak dökümü' gibi kemik kadrodaki oyuncuların tek tek diziden ayrılması dizi camiasında 'Arka Sokaklar bitiyor mu' söylentilerine sebep olsa da Arka Sokaklar yeni sezonda yeni oyuncularıyla adeta bomba gibi dönüş yapacağının sinyalini veriyor.
Başrollerinde ünlü oyuncular Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yer aldığı fenomen dizinin 595’inci bölümü çok yakında seyircinin karşısına çıkacak. Yeni sezonda birbirinden farklı oyuncuların yer alacağı söylentileri yaz boyunca tv ve medya kulislerinde konuşulmuştu.
Arka Sokaklar'a taze kan
Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki genç ve dinamik isim daha katıldı. Oğuz Peçe, diziye ‘Komiser Yardımcısı Emre’ rolüyle dahil oldu. Deniz Çatalbaş da yeni sezonda ‘Komiser Yardımcısı Aslı’ karakteriyle seyirci karşısında olacak.