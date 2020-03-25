Kanal D 2. Sayfa'da Müge ve Gülşen Ece Erken'i ifşa etti! Mesajlar ortaya çıktı

Bu eleştirilerin ardından dün Ece Erken'den flaş bir hamle geldi. 2. Sayfa'nın iddiasına göre Erken, Müge ve Gülşen'i tehdit etti. Sunucular, "19.45te cep telefonumuza gelen tehdit içerikli mesaj var" diyerek Ece'yi ifşa etti ve sözlerinin arkasında olduklarını belirterek Erken'e yüklendi.