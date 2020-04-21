Kanal 7 Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız ATV Kuruluş Osman'a transfer oldu!
Geçtiğimiz günlerde Kanal 7'nin günlük yayımlanan Yemin dizisinden ayrıldığı söylenilen başrol oyuncusu Özge Yağız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ayrılık iddialarını doğruladı.
Kanal 7'nin reyting rekortmeni dizisi Yemin'de Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız'ın, geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre, anlaşması bittiği için ve yeni projeler düşündüğü için veda edeceği iddiası ortaya atıldı. Güzel oyuncu yaptığı bir paylaşımla bu iddiaları doğrulamış oldu.
22 yaşındaki başarılı oyuncu Özge Yağız, dizide gösterdiği başarılı performansıyla dikkatler üzerine çekti. Hayat verdiği Reyhan karakteriyle gönüllere taht kuran Yağız, son olarak hakkında çıkan haberleri doğruladı.
"Anlaşmam bittiği için ayrılıyorum": Hayranlarını üzen haberi Instagram hesabından duyuran güzel oyuncu, şu sözleri paylaştı: "Benim naif Reyhan’ım... İçine sayısız tecrübe sığdırdığım güzel bir yolun başlangıcıydın sen. Ağladın, güldün, heyecanlandın, sinirlendin, bağırdın ve her haline kucak açan bu güzel insanları kazandın.
Yemin gibi bir yuvada yaşadın yollarının hep kesişmesini isteyeceğin insanlar, ekip arkadaşları kazandın. Evlerin kızı, yüreklerin dağlar kızı Reyhan’ı oldun. Çok şükür sevginizi, desteğinizi hissederek yine sizler için çok güzel işlerin içinde olmak ümidiyle yalnızca anlaşmam bittiği için ayrılıyorum.