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Kanada'da yaşlı kadını raylara itti! O anlar kameralara yansıdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kanada'da yaşlı kadını raylara itti! O anlar kameralara yansıdı

KANADA’da Stephanie Lee Favel isimli bir kadın, tren istasyonundaki yaşlı bir kadını raylara itti. Suçunu kabul eden kadına 5 yıl hapis cezası verildi. 8 Kasım’da meydana gelen olayın mahkeme görüntüleri paylaşıldı.

Kanada'da yaşlı kadını raylara itti! O anlar kameralara yansıdı - Sayfa 1

Olay, Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Calgary kentinde meydana geldi. Yerel medyada her alan habere göre, Victoria Park/Stampede İstasyonu’nda meydana gelen olayda, Stephanie Lee Favel isimli bir kadın, 64 yaşındaki Rozalia Meichl’ı bir trenin yaklaştığı sırada aniden raylara itti.

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Kanada'da yaşlı kadını raylara itti! O anlar kameralara yansıdı - Sayfa 2

Raylara birinin itildiğini gören makinist ise hızlı gitmediği için zamanında durabildiğini açıkladı.

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Kanada'da yaşlı kadını raylara itti! O anlar kameralara yansıdı - Sayfa 3

Favel, olay kapsamında çıkarıldığı duruşmada yaşlı kadını raylara ittiğini kabul etti. Olayda yaşlı kadının ağır yaralandığı ve artık yürüyemediği belirtildi. Ayrıca, Favel’in 5 yıl hapis cezası aldığı açıklandı.

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Kanada'da yaşlı kadını raylara itti! O anlar kameralara yansıdı - Sayfa 4

Mahkemede olay anına dair kullanılan görüntü ise dün paylaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadın ve bir arkadaşının tren istasyonunda yürüdüğü görüldü. 

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