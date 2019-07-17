Kanada'da yaşlı kadını raylara itti! O anlar kameralara yansıdı

Olay, Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Calgary kentinde meydana geldi. Yerel medyada her alan habere göre, Victoria Park/Stampede İstasyonu’nda meydana gelen olayda, Stephanie Lee Favel isimli bir kadın, 64 yaşındaki Rozalia Meichl’ı bir trenin yaklaştığı sırada aniden raylara itti.