Kan ve saç örneği veren Hande Erçel ifadesinde böyle söylemiş!
İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, ifade vermesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kan ve saç örneği veren Erçel'in ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel ve Didem Soydan'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.İngiltere'de olduğu belirlenen ve dün Türkiye'ye gelen Hande Erçel de adliyeye giderek ifade işlemlerini tamamladı.
Hande Erçel'in ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Uyuşturucu test sonuçlarının birkaç gün içerisinde çıkması beklenen Hande Erçel'in ifadesine Sabah ulaştı.
Hande Erçel, ifadesinde uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanladı.