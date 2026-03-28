Kan ve saç örneği veren Hande Erçel ifadesinde böyle söylemiş!

İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel ve Didem Soydan'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.İngiltere'de olduğu belirlenen ve dün Türkiye'ye gelen Hande Erçel de adliyeye giderek ifade işlemlerini tamamladı.