Kan sulandırıcı çok faydalı deniyordu ama... Uzman isimden ezber bozan açıklama
Son aylarda kan sulandırıcı kullanımı yayılmaya başladı. Covid-19 salgını sonrası pek çok kişi inme ve felç benzeri şikayetler ile hastanelere başvurdu. Hekimlerin tavsiyesi ile kan sulandırıcı kullananların sayısı giderek arttı. İşte uzmanların o tavsiyesi...
Son yıllarda kalp krizi genç yaşlarda daha sık görülürken, toplumda en büyük hatalardan biri kan sulandırıcı ilaçları doktora danışmadan kullanmak. Bir taraftan kalp hastalıkları artarken, bilinçsiz kan sulandırıcı kullanımı sessiz bir tehlikeye dönüşüyor. Gereksiz kullanım mide ve beyin kanaması riskini artırabiliyor. Uzmanlar, gereksiz kullanımın ciddi kanama riskleri doğurabileceğini vurguluyor.
Son yıllarda özellikle sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve yanlış yaşam alışkanlıkları nedeniyle kalp hastalarının sayısı hızla artarken, kalp krizi de genç yaşlarda kapıyı daha sık çalıyor. Bu nedenle genetik yatkınlığı ve aile öyküsü olanların yanı sıra, sağlıksız yaşam alışkanlıklarına sahip kişilerin de kardiyolojik muayenelerini düzenli yaptırmaları, toplumda sık yapılan bazı hatalara düşmemeleri kritik önem taşıyor. Toplumda en sık yapılan hatalardan birini de kan sulandırıcı ilaç kullanımı oluşturuyor.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Erdal, “Halk arasında kan sulandırıcı olarak bilinen, asetilsalisilik asit içeren ilaçların kullanımına yönelik ne yazık ki toplumsal farkındalığın son derece yetersiz olduğunu görüyoruz.
50 yaşın üzerindeki herkesin kan sulandırıcı kullanması gerektiği düşüncesi yanlış olduğu gibi, gereksiz kan sulandırıcı kullanımı önemli tehlikelere de yol açabilmektedir” uyarısında bulunuyor.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Erdal kan sulandırıcı konusunda en çok yöneltilen 6 soruyu cevapladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
SORU: 50 yaş üzerindeki herkes kan sulandırıcı içmeli mi?
CEVAP: ‘Belli bir yaştan sonra herkes kan sulandırıcı kullanmalıdır’ düşüncesi yanlıştır. Kan sulandırıcı kullanımının gerekliliği kişiden kişiye değişmektedir. Buna doktorunuz karar verebilir.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Erdal “Kan sulandırıcı kullanımını, hastanın mevcut hastalıklarına, yaşına, cinsiyetine, yaşam alışkanlıklarına, yaşam tarzına ve risk faktörlerine göre değerlendirmeler yaparak veriyoruz. Ek ileri tetkikler ile karar vermek daha da kolaylaşabilir.
Özellikle orta ve yüksek kardiyak riske sahip bireylerde boyun doppler ultrasonu (şah damarı ultrasonu) ve Koroner BT Anjiografi (sanal anjiografi) tetkikleri yaptırıyoruz. Bu tetkiklerde olası bir plak varlığında kan sulandırıcıları öneriyoruz” diyor.