Kan grubuna göre beslenme planı kan grubuna göre beslenme doğru mu?

Ancak kan grubuna göre diyetle ilgili yapılan son araştırmalar,"kan grupları ile sindirim sistemi arasında vücutta metabolik bir ilişki bulunmamakta" souncuna ulaşarak, kan grubuna göre beslenme düzeninin yanlışlığını ortaya koydu. Kan grubu diyetiyle ilgili detaylara gelin bir göz atalım...