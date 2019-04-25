Kan donduran olay! İkiz bebeklerini kafese kapattılar sonra ise...

ABD'deki California eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Ramon Zendejas ve Mercadies Williams isimindeki ebeveynler ikiz çocuklarına yaptıkları herkesi şoke etti. Cani anne-babanın çocuklarına yaptıkları işkence ise bu kadarı da pes derdirten cinsten. İşte duyanları dehşete düşüren o olay...