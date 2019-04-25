Kan donduran olay! İkiz bebeklerini kafese kapattılar sonra ise...
ABD'deki California eyaletinde gözaltına alınan Ramon Zendejas ve Mercadies Williams çiftinin ikizlerine yaptığı işkence ise bütün dünyada yankı uyandırdı.
ABD'deki California eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Ramon Zendejas ve Mercadies Williams isimindeki ebeveynler ikiz çocuklarına yaptıkları herkesi şoke etti. Cani anne-babanın çocuklarına yaptıkları işkence ise bu kadarı da pes derdirten cinsten. İşte duyanları dehşete düşüren o olay...
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Anne ve babanın, kendi ikiz çocuklarına yaptıkları herkesi şaşırttı. Tepki toplayan olayda 25 yaşındaki çiftin ikiz çocuklarına kafese hapsettiği ortaya çıktı. Kaydedilen görüntüler ise dehşete düşürdü.
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Fotoğraflarda kafese hapsedilmiş gibi duran çocukların, aslında beşikte olduğu bildirildi. Çift, bir yıl önce doğan ikiz çocuklarını beşiklerine hapsetmişti.
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İkisi de 25 yaşında olan Ramon Zendejas ve Mercadies Williams, Cuma günü gözaltına alındı.
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