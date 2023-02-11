Kan donduran iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı!

"Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor" iddiasını sosyal medyadan yayan Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, iddiasının asılsız çıkması üzerine gözaltına alındı.

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Türkiye, asrın felaketine karşı canlarını kurtarmak için zamanla yarışırken, deprem bölgelerindeki hassas süreci baltalamak isteyenlerin sosyal medyada servis ettiği yalanlar ile de zaman kaybediyor.

Son olarak Masterchef yarışmasında ünlü olan Uğur Kardaş'tan kan donduran bir iddia ortaya atıldı.

"Afganlı biri gelip kolunu kesip altınlarını alıyor"

Kardaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yanlış anlamayın ama Allah benim bin belamı versin. Ellerime bakın, İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsınlar diye. Afganlı biri gelip kolunu kesip altınlarını alıyor. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Gelip burada insanlar böyle niye yaşıyor ya. Sinirim bozuldu ya. Çıkan kadının kolunu kesmek Allah bin belanı versin. Artık burada dayanamıyorum ben psikolojim falan kalmadı." sözlerini sarf etti.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda, Afgan bir kişinin deprem bölgesinde cenazelerin kolunu keserek altınını çaldığı iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı.

Savunması çileden çıkardı: Bu tarz iddialar konuşuluyordu

Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu." diye kendisini savundu.

Emniyetten Kardaş ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış,

Yapılan mülakatta özetle;

Kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."