Kan donduran iddia! 18 yaşındaki Gamze'ye tecavüz etti ve serbest kaldı
Twitter'da kan donduran bir ifşa olayı TT listesine girdi. #gamzeyesesol başlığı en çok paylaşılan olay oldu. 18 yaşındaki Gamze isimli kız, yol sorma bahanesiyle durup kendisini kaçıran ve tecavüz eden E.Ç.'yi ifşa etti.
Sosyal medya bu tecavüz iddiasını konuşuyor. TT olan #gamzeyesesol başlığının altında 18 yaşındaki Gamze A., hasta taklidi yaparak yol soran adama yardım etmek isteyince kaçırılıp, tecavüze uğradığını ve daha sonra adam delil kalmaması için banyoya sokulup zorla yıkındığını iddia etti. E.Ç. isimli şahsın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı iddia edildi.
Gamze A., isimli 18 yaşındaki kadının kan donduran ifşası sosyal medyada TT oldu. Gamze A., yürürken "kolum incindi" deyip yol sorma bahanesiyle yanına sokulan E.Ç.'nin kendisini zorla kaçırıp evde tecavüz ettiğini iddia etti.
E.Ç.'nin kendisine tecavüz ettikten sonra banyoya sokup sıcak ve soğuk su ile zorla yıkadığını iddia eden Gamze A., sapığın kendisini "seni öldürürüm kimsenin haberi olmaz" diye tehdit ettiğini savundu.
Polise gittiğini ancak E.Ç.'nin serbest bırakıldığını belirten Gamze A., Emre Ç.'nin kendisine gönderdiği mesajı da yayınladı.