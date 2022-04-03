Kan donduran görüntüler! Sokaklar infaz edilmiş sivillerin cesetleriyle dolu! (Dikkat görüntüler rahatsız edici)

UKRAYNA'da Rus işgalinden kurtarılan şehirlere girenler kan dondurucu manzaralarla karşılaşıyor... Sokaklar infaz edilmiş sivillerin cesetleriyle doluyken, bazı sivillerin elleri arkadan bağlı halde infaz edilmeleri dikkat çekiyor. Ruslar'ın Ukrayna'yı işgale ceset yakma kamyonları da getirdiği ortaya çıktı.

RUSYA-Ukrayna savaşında barış arayışları sürerken, Rus birlikleri başkent Kiev ve çevresinden çekilmeyi sürdürüyor. Bazı bölgelerde de çıkan çatışmaların ardından Rus askerleri geri çekiliyor. Ancak, Rus askerlerinin çekildiği bölgelerden kan donduran görüntüler geliyor.

'Buçha'da siviller elleri bağlanarak katledildi'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buçha şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.



Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Rus askerlerinden temizlenen Kiev etrafı bölgelerde infaz edilen sivillerin cesetleri sokaklarda serili dururken, bazı bölgelerde de infaz edilerek toplu mezarlara gömülenlerin cesetlerine ulaşılıyor. Bir toplu mezardan 280 sivilin cenazesinin çıkarıldığı iddia ediliyor.

Kaçırılan belediye başkanı ve ailesi böyle bulundu

Kırım İslam Taburu, işgalden kurtardığı Motıjkin köyünde bazılarının elleri bağlı, kafasının arkasından vurulmuş iki kadın ve 4 erkek cesedi buldu. Cesetlerin köyde kaçırılan belediye başkanı ve ailesine ait olduğu belirlendi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buçha'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Ruslar Ukrayna'ya ceset yakma kamyonu getirmiş

Ruslar'ın, Ukrayna'ya birçok 'crematorium' denilen ceset yakma kamyonu ile 45 bin tane ceset torbası getirdikleri ortaya çıktı. Rusya'nın kendi askerleri için ceset torbaları getirdiği, savaşta katledilecek sivilleri yok etmek ve arkalarında iz bırakmamak için ceset yakma kamyonları getirdikleri iddia ediliyor.