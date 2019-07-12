'Kan ağlamak' deyimi Irak'ta gerçek oldu! Hastalığın teşhisi hala konulamadı
IRAK'ta iki ay önce anlaşılamayan bir nedenle gözlerinden ve kulağından kan aktığını farkeden bir genç, olayın büyümesinin ardından Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.
Nadir rastlanan göz ve kulak kanaması rahatsızlığına yakalanan Mahmud Bençet isimli Iraklı genç, gittiği hastanelerde çare bulamadığını ve hastalığının her geçen gün arttığını belirtti. Göz ve kulağından akan kanların nedeninin bilinmediğini de söyleyen Behçet, ailesiyle birlikte yardım çağrısında bulundu.
Ülkedeki birçok hastaneye tedavi umuduyla başvurduğunu dile getiren Behçet, "İki aydır göz ve kulağımda kanama oluyor ancak hiçbir kesik yara izi yok" diyerek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;
Derim kendiliğinden hareket ediyor: "Hastalığa yakalandığım günden itibaren Duhok ve Musul kentlerinde başvurduğum doktorlar çare bulamadı. Şu anda hastalığım giderek artıyor. Kan ağladığım zaman derim kendiliğinden hareket ediyor. Ne beni muayene eden doktorlar ne de ben hastalığımın ne olduğunu biliyoruz."
Kan ağladığı zaman kendinden geçiyor: Behçet'in amcası Emcet Abdurrahman da yeğeninin hastalığı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Behçet kan ağladığı zaman kendinden geçiyor." dedi. Kan ağlayan Behçet'in ağabeyi Azad Behçet de kardeşinin tedavi edilmesi için yardım çağrısında bulundu.