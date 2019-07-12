'Kan ağlamak' deyimi Irak'ta gerçek oldu! Hastalığın teşhisi hala konulamadı

Derim kendiliğinden hareket ediyor: "Hastalığa yakalandığım günden itibaren Duhok ve Musul kentlerinde başvurduğum doktorlar çare bulamadı. Şu anda hastalığım giderek artıyor. Kan ağladığım zaman derim kendiliğinden hareket ediyor. Ne beni muayene eden doktorlar ne de ben hastalığımın ne olduğunu biliyoruz."