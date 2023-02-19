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Kamyonlar metrelerce kuyruk oluşturdu Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kamyonlar metrelerce kuyruk oluşturdu Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.

Kamyonlar metrelerce kuyruk oluşturdu Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı.

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Kamyonlar metrelerce kuyruk oluşturdu Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Kamyonlar metrelerce kuyruk oluşturdu Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. 

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Kamyonlar metrelerce kuyruk oluşturdu Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor

Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

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