Kamuya yüzlerce personel alınacak! İşte o pozisyonlar ve başvuru şartları

Kamuya, belediyelere ve üniversitelere yüzlerce personel ve memur alımı yapılacak. Personel ihtiyacını gidermek için yayınlanan ilanlarda başvuru şartları ve kadro kontenjanları belli oldu. Yayınlanan ilanlarda sürekli işçi, tekniker, sözleşmeli personel, akademik personel ve daha birçok kadro için pozisyonlar açıldı. İşte yayınlanan personel alım ilanları ve başvuru şartları...