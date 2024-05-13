Kamuda tasarruf dönemi bugün başlıyor! Hiçbirine izin verilmeyecek...
Enflasyonla mücadelede bir yeni adım daha atılıyor. Kamuda tasarruf önlemleri için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek detayları Külliye'de açıklayacak. Bu kapsamda kamu kurumları verimlilik üzerine odaklanacak ve harcamalar en aza indirilerek kısıtlanacak. Uzmanlar, tasarrufların dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.
Toplantı saat 10.00'da başlayacak. Kamuda tasarruf tedbirleri genişletiliyor. A'dan Z'ye tüm kalemler gözden geçirilecek. Kurumların tamamı elini taşın altına koyacak.
Gelecek dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacaklarını dile getiren Şimşek, kamu tasarruflarıyla ilgili şöyle konuşmuştu:
"Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer harıl harıl yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Dolayısıyla program çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."