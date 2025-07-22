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Kamuda görevli diş hekimleri iş bırakıyor

Kamuda görevli diş hekimleri iş bırakıyor

Kamu diş hekimleri, teşvik ödemelerindeki üst sınıra ulaşmak için günlük 50'yi bulan girişimsel işlem yapmaya zorlandıkları gerekçesiyle 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

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Kamu diş hekimleri, teşvik ödemelerindeki üst sınıra ulaşabilmek adına günlük 50'yi bulan girişimsel işlem yapmaya zorlandıkları gerekçesiyle 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde iş bırakma kararı aldı. Tabip-Sen’in çağrısıyla gerçekleştirilecek bu eylemde, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekçi olmayan performans hedeflerine karşı tepki gösterilecek.

Tabip-Sen'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Yapılan çalışmalarla görülüyor ki,  kamu diş hekimleri vaadedilen teşvik tavanına ulaşılabilmesi için Bir diş hekiminin günde 50 girişimsel işlem yapması gerekmektedir. 

- Bu tür gerçeklikten uzak yaklaşımların düzenlenmesi, hem hastaların tedaviye erişimi hem de diş hekimlerinin mesleğini yapabilmesi için 31 Temmuz-1 Ağustos tarihinde Tabip-Sen üye diş hekimleri iş bırakma eylemi gerçekleştirecektir.

Kamuda görevli diş hekimleri iş bırakıyor - Resim: 0

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