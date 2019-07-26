Kamuda çalışanlara müjdeli haber! Esnek çalışma modeline geçiliyor

Kamuda çalışanlara müjdeli haber! Esnek çalışma modeline geçiliyor

11. Kalkınma Planı kapsamında kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modeline geçiliyor. Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılacak.

Kamuda çalışanlara müjdeli haber! Esnek çalışma modeline geçiliyor - Sayfa 1

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda kamu personel rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor.

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Kamuda çalışanlara müjdeli haber! Esnek çalışma modeline geçiliyor - Sayfa 2

Planda yer alan, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi maddesi dikkat çekiyor.

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Kamuda çalışanlara müjdeli haber! Esnek çalışma modeline geçiliyor - Sayfa 3

Değişiklikler neler?

-Çalışma saatleri üzerindeki denetimin etkinliği artırılacak.

-Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak üzere gerekli değişiklikler yapılacak.

-Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık faaliyetleri artırılacak.

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Kamuda çalışanlara müjdeli haber! Esnek çalışma modeline geçiliyor - Sayfa 4

Çalışma saatleri nasıl olacak?

Avrupa, Amerika ve OECD ülkelerinde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de yaygınlaştırılacak, çalışma saatleri esnetilecek. 

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