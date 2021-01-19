Kamuda çalışan yüzbinlerce işçiye ikramiye müjdesi! En düşük ödeme 1.108 TL olacak

Geçtiğimiz yıllarda kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçiler de hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu. Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu.