Kamu lojmanlarında kira bedelleri ortaya çıktı! Zamlı hali ile bedavadan az fazla...

Tebliğin, kiraya ek olarak alınabilecek gider kalemlerini de içerdiği öğrenildi. Kaloriferci ya da kapıcı hizmeti gibi ek hizmetlerin kurumlar tarafından karşılanması halinde metrekare başına 2,46 TL ilave ücret tahsil edilebileceği belirtildi. Sayaç ayrımının yapılamadığı hallerde ise elektrik ve su için belirlenen ekstra bedeller de kira tarifesine eklenecek.